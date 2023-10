Jana-Maria Herz findet ihren Freund Umut manchmal peinlich

Diese Eigenschaft findet sie gar nicht gut! Jana-Maria Herz (31) und Umut Tekin (26) sind seit Ende der Dreharbeiten von Bachelor in Paradise ein Paar. Ihre Beziehung musste allerdings auch schon einen kleinen Ausrutscher verkraften: Der Hottie knutschte fremd. Deswegen testen sie bei Temptation Island V.I.P vor allem seine Treue. Dort gibt es allerdings auch genug Möglichkeiten, so richtig Party zu machen. Das findet Jana-Maria findet aber etwas peinlich.

"Umut ist mir nur peinlich, wenn er zu viel tanzt, da er manchmal nicht weiß, wo seine Grenzen sind", verrät die Beauty im Promiflash-Interview. Was genau sie daran stört, gibt sie auch gleich zu: "Ich finde es manchmal unangenehm, dass er auf jeder Party im Mittelpunkt stehen und seine Tanzmoves abziehen muss."

Der vermeintliche Kuss mit einer fremden Frau, der die beiden zur Teilnahme am Treuetest gebracht hatte, sei laut Umut gar nicht gefallen. "Ein Kuss war das nicht gewesen. Es sah vielleicht so aus – aber es war wirklich nur so, weil ich ihr ins Ohr geflüstert habe", erklärt er beim Auftakt der neuen Staffel.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 3. Oktober bei RTL+.

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, Influencerin

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Influencer

