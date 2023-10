Bei "Temptation Island": Umut streitet den Seitensprung ab!

In der ersten Folge der neuen Temptation Island V.I.P.-Staffel kommen direkt brisante Themen auf den Tisch Das Bachelor in Paradise-Paar Jana-Maria Herz (31) und Umut Tekin (26) hatte Anfang 2023 eine Liebeskrise: Damals hatten die beiden beispielsweise alle gemeinsamen Fotos von ihren Profilen auf Social Media gelöscht. Später kam heraus, dass ein Seitensprung der Grund dafür war – trotzdem fanden die beiden wieder zueinander. Bei "Temptation Island V.I.P." streitet Umut den Kuss mit einer fremden Frau jetzt aber ab...

Beim Auftakt der neuen Staffel in Kroatien kommt Jana-Maria jetzt auch ausführlich auf den Seitensprung zu sprechen. "Vor längerer Zeit habe ich ein Video zugeschickt bekommen. Da war er auf der Tanzfläche und hat sich mit einer geküsst...", erzählt sie. Umut sieht das allerdings deutlich gelassener. Er streitet es kurzerhand ab: "Ein Kuss war das nicht gewesen. Es sah vielleicht so aus – aber es war wirklich nur so, weil ich ihr ins Ohr geflüstert habe."

Doch der vermeintliche Kuss ist offenbar nicht der einzige Grund dafür, dass das Paar einige Vertrauensprobleme hatte. RTL verrät bei der Vorstellung der Kandidaten zudem, dass Jana ein Telefonat von Umut mitbekommen habe, bei dem er zu einer anderen Person "Ich liebe dich" gesagt habe. Umgekehrt habe Umut davon Wind bekommen, dass Jana mit einem anderen Mann unterwegs gewesen sei.

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Realitystar

RTL / René Lohse Die Paare von "Temptation Island V.I.P." 2023

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, Realitystar

