So erfuhr Kris Jenner von Ex Caitlyns Geschlechtsumwandlung!

Das war bestimmt nicht leicht für Kris Jenner (67)! Die The Kardashians-Bekanntheit war von 1991 bis 2015 mit Caitlyn Jenner (73) verheiratet. Zusammen bekamen die beiden mit Kendall Jenner (27) und Kylie (26) zwei Töchter. Nach ihrer Trennung hatte die einstige Zehnkämpferin mit ihrem Coming-out als Transfrau überrascht. Für ihre Familie war diese Umwandlung alles andere als leicht. Vor allem für Caitlyns Ex-Frau Kris war die Geschlechtsangleichung wohl eher ein Schlag ins Gesicht...

In der bald erscheinenden Dokumentation "House of Kardashian" wird enthüllt, dass Kris nicht von Caitlyn persönlich von deren Geschlechtsumwandlung erfuhr. Stattdessen berichteten die TV-Chefs von E!, die Keeping up with the Kardashians produzierten, ihr von der Transition ihrer Ex-Frau. Caitlyn soll sich aber bis heute darüber ärgern und "bereut es wirklich, nicht zuerst mit Kris persönlich gesprochen zu haben", wie ein Insider gegenüber Page Six nun behauptet.

Wie stehen Kris und Caitlyn eigentlich heute zueinander? "Ich rede nicht mehr wirklich mit ihr. Ja, es ist traurig. Wenn es irgendeine Kommunikation gibt, spricht meine Managerin mit ihr", gestand die ehemalige Leistungssportlerin in der TV-Sendung "This Morning". Sie wünsche sich eine engere Bindung zu ihrer Ex-Frau.

Getty Images Kris und Bruce Jenner mit ihren Töchtern Kylie und Kendall Jenner im Dezember 2000

Getty Images Kris Jenner, Juli 2022

Getty Images Caitlyn und Kris Jenner 2016

