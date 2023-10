Caitlyn Jenner verrät: So ist heute die Beziehung zu Ex Kris

Caitlyn Jenner (73) plaudert private Details aus. Die ehemalige Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit outete sich im Jahr 2015 als Transgender. Seither musste die Beziehung zu ihrer Familie massiv leiden. Vor allem die zu ihrer Ex-Frau Kris (67) ist schon lange nicht mehr die beste. Zuvor waren die beiden ganze 22 Jahre verheiratet. Caitlyn enthüllt die traurige Wahrheit ihres heutigen Verhältnisses zu Kris.

In einem Interview in der britischen TV-Sendung "This Morning" spricht sie über die Beziehung mit Kris. "Ich rede nicht mehr wirklich mit ihr. Ja, es ist traurig. Wenn es irgendeine Kommunikation gibt, spricht meine Managerin mit ihr", meint die 73-Jährige sichtlich betrübt. Nicht nur die Beziehung zu ihrer einstigen großen Liebe musste in den letzten Jahren leiden. Caitlyn verrät, dass sie zu einigen ihrer Kinder mehr Kontakt habe als zu anderen.

Dass die TV-Bekanntheit nicht zu jedem ihrer Kinder die beste Beziehung hat, ist jedoch nichts Neues. Sohn Brody (40) sprach vor wenigen Monaten in einem YouTube-Video über das Thema Vaterschaft und ließ dabei kein gutes Haar an seinem eigenen Vater. Er stellte klar, nicht dieselben Fehler wie er machen zu wollen. "Ich denke, dass ich genau das Gegenteil mache", versicherte der 39-Jährige.

Anzeige

Getty Images Caitlyn Jenner im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Kendall und Kylie Jenner mit ihren Eltern Caitlyn und Kris Jenner

Anzeige

Getty Images Brody Jenner, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de