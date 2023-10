Tom Brady ist das ganze Drama nach Scheidung von Gisele leid

Tom Brady (46) möchte ein ruhigeres Leben! Vergangenes Jahr hatten der NFL-Star und seine Ex-Frau Gisele Bündchen (43) sich scheiden lassen. Danach hatten sich mehrere Datinggerüchte um ihn gerankt. Unter anderem soll er mit Kim Kardashian (42) und Irina Shayk (37) angebandelt haben. Dennoch scheint das Verhältnis mit seiner Ex nicht angespannt zu sein – aber nach der Scheidung hat Tom wohl trotzdem keine Lust mehr auf Dramen.

Im Podcast "Let's Go" spricht der ehemalige Profisportler nun über seine Schwächen und wie schwer die Akzeptanz manchmal sei. "Wir leben in einer Kultur, in der es heutzutage schwer ist, sich Dinge einzugestehen", resümiert er. Gerade für jemanden wie ihn, der viel in der Öffentlichkeit stehe, sei es manchmal schwierig, das zu erkennen. Er müsse immer darauf achten, dass er das Richtige sage: "Ich möchte nicht noch mehr Drama in meinem Leben haben. Ich habe schon eine Menge Drama."

Schwer war die Trennung aber auch für Toms Ex Gisele. Die 43-Jährige sprach bereits im August im Interview mit der brasilianischen Vogue über die Auswirkungen der Scheidung. "Trennungen sind nie einfach, vor allem, wenn die Medien über jeden Schritt spekulieren", erklärte sie. Sie sei aber sicher, dass sie aus solch "herausfordernden" Situationen lernen könne.

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen im Februar 2019

Getty Images Tom Brady, Ex-NFL-Star

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2014

