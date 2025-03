Familienzeit: Tom Brady genießt Skiurlaub mit Kids

Tom Brady (47) genoss die letzten Tage der Skisaison zusammen mit seinen drei Kindern. Auf Instagram teilte der ehemalige NFL-Star am Montag, den 31. März, einige Fotos von der gemeinsamen Auszeit mit seiner Tochter Vivian (12) und seinen Söhnen Benjamin (15) und Jack (17). Die vierköpfige Familie ist dabei zu sehen, wie sie zusammen die Pisten hinunterfährt und in der malerischen Schneelandschaft posiert. Auf einem Video ist zudem ein besonders herzlicher Moment zwischen Vivian und Tom zu sehen. Die beiden führen einen selbst erfundenen Handschlag vor, der mit einer aus den Händen geformten Herz-Geste endet. "Nie werde ich diese kostbaren Momente mit meinen Lieblingsmenschen an einem unserer Lieblingsorte für selbstverständlich halten", schrieb Tom zu den Aufnahmen.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Football-Profi einen Einblick in sein Familienleben gibt. Auf Instagram hatte er zu Beginn des Monats ein eingerahmtes Bild von sich und seinen drei Kindern bei seiner Aufnahme in die New England Patriots Hall of Fame im Juni 2024 gezeigt und es mit den Worten "Mein Alles" betitelt. Besonders zu seiner jüngsten Tochter Vivian hat der 47-Jährige eine sehr innige Beziehung. Die 12-Jährige überraschte den Sportler erst kürzlich mit einer süßen Botschaft, die in den Schnee geschrieben war. Darauf zu lesen: "Ich liebe meinen Papa". Tom teilte das Bild stolz mit den Worten: "Awwww, ich liebe mein Mädchen."

Dass Vivian für den Superstar eine besondere Rolle spielt, zeigt sich auch in früheren Beiträgen. Zu ihrem 12. Geburtstag im Dezember 2024 veröffentlichte Tom eine Serie von Fotos, die wertvolle Momente aus dem Leben seiner Tochter zeigen. Darunter waren Schnappschüsse von einem Besuch in Paris sowie Baby- und Kinderfotos aus ihren ersten Lebensjahren. Mit solch persönlichen Einblicken in sein Familienleben zeigt der Sportler, wie wichtig ihm die Nähe zu seinen Kindern ist – trotz der Herausforderungen, die das Leben nach seinem Karriereende und seiner Scheidung von Gisele Bündchen (44) im Jahr 2022 mit sich gebracht haben. Die Liebe und Harmonie innerhalb der Familie bleibt für den ehemaligen NFL-Star offensichtlich sein größtes Glück.

Instagram / tombrady Tom Brady mit seinen Kindern

Getty Images Tom Brady und Tochter Vivian, 2021

