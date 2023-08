"Nie einfach": Gisele Bündchen resümiert Trennung von Tom

Sie lässt tief in ihr Inneres blicken. Gisele Bündchen (43) macht aktuell eine harte Zeit durch: Im vergangenen Oktober hatten das brasilianische Supermodel und der einstige American-Football-Spieler Tom Brady (46) ihre Trennung bekannt gegeben. 13 Jahre ging das Pärchen gemeinsam durchs Leben und durfte auch zwei gemeinsame Kinder auf der Welt begrüßen. Nun spricht Gisele ganz offen darüber, wie sie das Ende ihrer Ehe mit Tom verkraftet hat.

In einem Interview mit der brasilianischen Vogue verrät die 43-Jährige, welche psychischen Auswirkungen das Liebes-Aus mit Tom mit sich bringt: "Trennungen sind nie einfach, vor allem, wenn die Medien über jeden Schritt spekulieren." Gisele habe darauf vertraut, dass jede Situation – egal wie herausfordernd sie sei – ihr etwas lehre und zu ihrem Wachstum beitrage. "Ich habe versucht, mich auf meine Kinder, meine Gesundheit und meine Projekte und Träume zu konzentrieren", erklärt das Model.

Momentan gönnt sich die Beauty offenbar eine kleine Auszeit in ihrem Heimatland Brasilien. Die zweifache Mama teilte vor wenigen Tagen eine Reihe neuer Bilder auf ihrer Instagram-Seite. "Was für ein magischer Ort! Ich bin so aufgetankt und inspiriert", schrieb sie zu den traumhaften Naturaufnahmen.

Getty Images Gisele Bündchen im Mai 2023

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen auf der Met-Gala in NYC im Mai 2019

Instagram / gisele Gisele Bündchen im August 2023

