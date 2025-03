Oben ohne: Irina Shayk teilt heiße Schnappschüsse im Netz

Irina Shayk (39) sorgt mit einem neuen Instagram-Post aus Italien für Aufsehen. Während ihrer Zeit in Mailand anlässlich der Fashion Week, teilte das russische Model am Samstag eine Reihe von Bildern, darunter einen besonders freizügigen Schnappschuss: In einer schwarzen Hose und einem schwarzen BH posierend, bedeckte die Beauty ihre Brüste mit verschränkten Armen und warf der Kamera einen verführerischen Blick zu. Weitere Aufnahmen zeigten sie in einem eleganten schwarzen Blazer und einem schwarzen Kleid mit markantem Harness-Detail. Dieser Post kommt kurz nachdem Berichte aufgetaucht sind, dass Irina und der NFL-Star Tom Brady (47) ihre Romanze wieder aufgefrischt haben.

Das Paar sorgte erstmals im Sommer 2023 für Schlagzeilen, als es nach einer gemeinsamen Nacht in Toms Haus in Los Angeles gesehen wurde. Allerdings schien die Beziehung bereits im Oktober beendet gewesen zu sein, da Tom sich eigenen Aussagen zufolge stärker auf seinen neuen Karriereweg und seine Vaterrolle konzentrieren wollte. Wie die DailyMail berichtete, verriet ein Insider jedoch kürzlich, dass die beiden wieder miteinander gesprochen hätten und momentan erkunden, wie sich ihre Verbindung weiterentwickeln könnte. Beide seien offen dafür, mehr Zeit miteinander zu verbringen, und hätten sogar über eine gemeinsame Reise rund um den Jahreswechsel nachgedacht. Nach Angaben von Nahestehenden trennte sich das ehemalige Traumpaar einvernehmlich, da der Zeitpunkt für eine ernsthafte Beziehung damals ungünstig war.

Irina, die bekannt für ihre Diskretion in Sachen Privatleben ist, hält sich wie gewohnt bedeckt zu den Gerüchten. In einem vergangenen Interview erklärte sie deutlich, dass sie sich dazu entschieden habe, ihre Privatsphäre zu schützen: "Wenn ich das eines Tages teilen will, werde ich es tun." Die 37-Jährige lebt mit ihrer Tochter in New York, wo sie auch ihren Ex-Partner Bradley Cooper (50) regelmäßig sieht, um gemeinsam Verantwortung für die kleine Lea zu übernehmen. Tom Brady hingegen, der nach seiner Scheidung von Gisele Bündchen (44) 2022 aktuell als Single gilt, betont immer wieder, dass seine Kinder in seinem Leben höchste Priorität genießen.

Instagram / irinashayk Irina Shayk im März 2025

Getty Images Tom Brady, Sportler

