Dieses Paar hatte heimlichen Sex im "Sommerhaus der Stars"

Sie gibt private Details preis. Im Sommerhaus der Stars kämpfen Walentina Doronina (23) und ihr Partner Can Kaplan mit anderen mehr oder weniger berühmten Paaren um den Sieg. Doch der Weg dorthin ist nicht einfach – während der Challenges kracht es da regelmäßig zwischen den Paaren. Jedoch scheint das immer wieder schnell vergessen zu sein – vor allem für eines der Paare. Walentina verrät nun, dass sie und Can Sex im Sommerhaus hatten.

In einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story stellt sie sich ihren neugierigen Fans. Als da einer wissen will, ob die Blondine und ihr Freund während des Drehs Sex hatten, entgegnet sie: "Ja, ich habe das 'Gebot' gebrochen. Ich finde, mit dem Partner ist es etwas ganz anderes." Und dafür, dass der geheime Akt wohl am Ende auch wirklich geheim geblieben ist, hat Walentina eine einfache Erklärung: "Ich bin ja nicht dumm, ich mache das so, dass es keiner mitbekommt." Trotz ihres eigenen Schäferstündchens habe sie aber keine Ahnung, "bei wem noch was gelaufen ist."

Doch tatsächlich waren Walentina und Can nicht die einzigen, die sich im Sommerhaus nähergekommen sind. Bei der "Aftershow – der Reality-TV-Podcast" hatte die bereits ausgeschiedenen Claudia Obert (62) preisgegeben, ob sie Sex in der Show mitbekommen hätte. "Unseren Geschlechtsverkehr hat auch niemand mitbekommen, also denke ich, dass die anderen auch welchen hatten", hatte sie erklärt.

RTL Walentina Doronina und Can Kaplan, TV-Persönlichkeiten

RTL Can Kaplan, Walentina Doronina, Claudia Obert und Max Suhr im Sommerhaus

RTL Claudia Obert und Max Suhr "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2023

