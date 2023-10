Starkoch Michael Chiarello stirbt nach allergischem Schock

Fans trauern um einen Fernsehstar. Michael Chiarello hatte sich in den Vereinigten Staaten einen erfolgreichen Namen als Promikoch gemacht – besonders für seine italienisch beeinflusste kalifornische Küche war er bekannt. Seinen TV-Durchbruch erlange der gebürtige Amerikaner mit seinen Kochshows "Easy Entertaining mit Michael Chiarello" und "NapaStyle". Doch nun die tragische Nachricht: Michael stirbt nach einem allergischem Schock im Alter von 61 Jahren.

Wie TMZ berichtet, bestätigte seine Firma Gruppo Chiarello seinen Tod. Eine akute allergische Reaktion habe bei Michael zu einem anaphylaktischen Schock geführt. Bislang ist allerdings unklar, ob die allergische Reaktion mit Lebensmitteln zusammenhing.

"Wir trauern zutiefst um unseren geliebten Patriarchen Michael", erklärte seine Familie in einem offiziellen Statement und fügte hinzu: "Seine kulinarische Brillanz, seine grenzenlose Kreativität und sein unerschütterliches Engagement für die Familie waren der Kern seines Wesens." Er habe Menschen durch die Freude an gemeinsamen Mahlzeiten zusammengebracht und soll stets für bleibende Erinnerungen am Tisch gesorgt haben.

Anzeige

Getty Images Michael Chiarello im Oktober 2014

Anzeige

Getty Images Michael Chiarello, Koch

Anzeige

Getty Images Michael Chiarello, 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de