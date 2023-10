Warum brauchte Philipp Pleins Liebste einen Kaiserschnitt?

Für Philipp Plein (45) und seine Liebste Lucia Bartoli begann vor wenigen Tagen eine aufregende Zeit! Der Star-Designer und seine Freundin durften nämlich ihren zweiten gemeinsamen Nachwuchs in ihrer Familie willkommen heißen: Der kleine Sohnemann mit dem besonderen Namen Rouge Sky Galaxy erblickte per Kaiserschnitt in der Schweiz das Licht der Welt. Aber warum kam der Kleine eigentlich per OP auf die Welt?

Das Kamerateam von "Punkt 7" begleitete das Paar am Tag der Geburt bis in das Krankenhaus – und dabei betonte Lucia auch, warum sie ihr Baby mit einem Kaiserschnitt zur Welt brachte. "Dieses Mal muss ich einen Kaiserschnitt machen, weil ich so schnell wieder schwanger geworden bin. Die Narben würden das nicht aushalten", erklärt die stolze Mutter. Sie hatte erst im Mai 2022 ihren ersten Sohn bekommen.

In der Luxus-Klinik in Lugano seien Lucia und der kleine Rouge wohl in den besten Händen gewesen. "Das muss wirklich eines der schönsten Krankenhäuser der ganzen Welt sein. Der Ausblick ist unbezahlbar", schwärmte die frischgebackene Zweifach-Mama.

Anzeige

Getty Images Philipp Plein, Designer

Anzeige

Instagram / philippplein Philipp Plein und Lucia Bartoli mit ihrem Sohn Rocket Halo Ocean im März 2023

Anzeige

Instagram / philippplein Philipp Plein mit seiner Freundin Lucia an Weihnachten 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de