Dreifacher Vater: Philipp Pleins Sohn ist auf der Welt!

Der nächste Promi-Spross erblickt die Welt! Philipp Plein (45) ist seit einiger Zeit mit Lucia Bartoli zusammen. Der Modedesigner und seine Freundin haben bereits einen Sohn, der auf den ausgefallenen Namen Rocket hört. Im April dieses Jahres hatte der Fashion-Experte tolle Neuigkeiten zu verkünden – das Paar erwartet weiteren Nachwuchs. Und nun ist es so weit: Philipps Sohn ist auf der Welt.

Wie RTL berichtet, wurde der 45-Jährige am Freitag zum dritten Mal Vater. Philipps Partnerin Lucia habe in einer Klinik im schweizerischen Lugano entbunden, beiden gehe es nach der Geburt gut. Der Kleine sei per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. Mehr Details, wie zum Beispiel der Name des Babys sind noch nicht bekannt.

Für Lucia ist es das zweite gemeinsame Kind mit dem gebürtigen Münchner. Aus einer vorherigen Beziehung mit Fernanda Rigon hat Philipp bereits einen Sohn namens Romeo. Dieser ist bereits zehn Jahre alt und freut sich bestimmt auf sein weiteres Geschwisterchen!

Lucia Bartoli und Philipp Plein, Mai 2022

Philipp Plein und Lucia Bartoli mit ihrem Sohn Rocket Halo Ocean im März 2023

Philipp Plein, Designer

