"Princess Charming"-Couple ziert das Cover des Playboys!

Damit sind sie das erste Liebespaar. Im vergangenen Jahr kämpften einige Frauen um das Herz der Princess Charming Hanna Sökeland. Doch nur eine der Damen schaffte es, die Blondine von sich zu überzeugen – Jessica erhielt die letzte Kette. Seitdem gehen die beiden gemeinsam durchs Leben und genießen ihre Partnerschaft in vollen Zügen. Nun wird ihnen eine große Ehre zuteil: Hanna und Jessi zieren das Playboy-Cover!

Die Frauen feiern ein Debüt: Sie sind als erstes lesbisches Liebespaar auf dem Erotikmagazin zu sehen! Damit wollen sie ein Zeichen setzen und anderen Frauen Mut machen. "Wir sind anscheinend immer noch nicht an dem Punkt angelangt, an dem es normal ist, dass eine lesbische Frau machen kann, was sie will", gibt Hanna in dem Playboy-Interview zu. Ihre Partnerin betont, dass vor allem die Männer eine Beziehung zwischen Frauen nicht ernst nehmen würden und sie sogar bekehren wollen. "Wenn sie uns als lesbisches Paar in einem Männermagazin sehen, werden sich viele andere denken, dass dann auch sie alles schaffen können. […] Dafür darf das Shooting gerne polarisieren", erklärt die Brünette.

Jessica und Hanna kommen sogar auf ihre Beziehung und die Zeit nach "Princess Charming" zu sprechen. "Wir haben uns jedes Wochenende gesehen und versucht, uns aus der Ferne im Alltag der anderen zu integrieren. Abends sind wir mit FaceTime zusammen eingeschlafen, morgens wieder aufgewacht", verrät die Brünette das Geheimnis, wie sie nach der Show eine enge Bindung aufgebaut haben. Mittlerweile leben die beiden gemeinsam in München.

Instagram / hannasoekeland Jessi und Hanna, "Princess Charming"-Paar

Instagram / hannasoekeland Jessi und Hanna Sökeland im August 2022

Instagram / hannasoekeland Hanna Soekeland und ihre "Princess Charming"-Gewinnerin Jessica

