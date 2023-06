Endlich entschieden: Hanna Sökeland zieht zu ihrer Jessi!

Die Entscheidung steht fest! Hanna Sökeland war im vergangenen Jahr die Princess Charming. Tatsächlich verliebte sie sich auch in der Kuppelshow und ist immer noch mit der Gewinnerin Jessica zusammen. Sie führen derzeit noch eine Fernbeziehung zwischen Hannover und München. Doch das wird sich bald ändern: Denn Hanna gibt für Jessi ihre Heimat auf und zieht tatsächlich in den Süden!

Die Beauty sprach auf der Fashion Show von Ernsting’s family mit Promiflash und gab zu: "Wir haben viel hin und her überlegt und tatsächlich wird es München sein." Zur Auswahl standen Bayerns Hauptstadt, Hannover und Köln. Fällt es der TV-Bekanntheit denn schwer, Niedersachsen zu verlassen? "Ich bin in Hannover aufgewachsen, deswegen möchte ich auch was Neues und denke, München ist da die richtige Wahl", zeigte sie sich zuversichtlich.

Das Paar feierte vor wenigen Wochen ihren ersten Jahrestag – in der Reality-TV-Welt ist dies ein großer Erfolg. Denn viele trennten sich kurz nach den Dreharbeiten einer Datingshow. "Ich dachte auch nicht, dass man im Fernsehen tatsächlich jemanden kennenlernen und sich auch verlieben kann", führte Hanna aus.

Instagram / hannasoekeland Hanna Soekeland und ihre "Princess Charming"-Gewinnerin Jessica

RTL Hanna, die neue "Princess Charming"

Instagram / hannasoekeland Jessi und Hanna von "Princess Charming" 2022

