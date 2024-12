Hanna und Jessi planen Hochzeit nach "Destination X"-Finale

Bei "Destination X" wurde es in der letzten Folge noch einmal richtig emotional. Nachdem die Kandidaten durch ihre Reise für längere Zeit von ihren Liebsten getrennt waren, sorgte die Videobotschaft von Hanna Sökelands Freundin Jessica Huber für Tränen. "Es fehlt etwas an meiner Seite. Ich schicke dir ganz viel Kraft und Energie", richtete sie sich an die ehemalige Princess Charming. In dem Clip spricht die Köln 50667-Schauspielerin auch über die Zukunftspläne des Paares. "Du hattest mir ja ein Versprechen gegeben im Sommerhaus. Und ich verspreche dir, dass ich das Versprechen wahr machen werde, wenn du zurückkommst."

Hanna verriet, was es mit diesem Versprechen bezüglich Das Sommerhaus der Stars auf sich hat: "Es gibt ja diesen Sommerhaus-Fluch, von dem oft gesprochen wird. Dass die Paare sich oft trennen, nachdem sie reingehen. Ich hatte versprochen, dass, wenn wir aus dem Sommerhaus gehen, wir heiraten und uns verloben." Obwohl die Teilnahme an der Show schon über ein Jahr her ist, hat das "Princess Charming"-Couple diesen Schritt noch nicht gewagt. Das soll sich in nächster Zeit aber ändern. "Ich glaube, mit den 50.000 Euro werde ich die Hochzeit von Jessi und mir bezahlen müssen", überlegte Hanna gegenüber ihrem Mitstreiter Philipp Boy (37). Die 30-Jährige und ihre Partnerin möchten sich nämlich in Brasilien trauen.

Trotz dieser Motivation reichte es bei der Reality-TV-Bekanntheit nicht für den ersten Platz. Bei der letzten Challenge auf Helgoland erreichte der Ex-Kunstturner vor ihr das Ziel und sackte somit die 50.000 Euro ein. "Endlich habe ich auch mal ein Finale gewonnen. Oh Gott, ist das geil", freute er sich über den Sieg. Hanna war zwar sichtlich enttäuscht, machte aber gute Miene zum bösen Spiel und gratulierte Philipp: "Hast du sehr gut gemacht."

RTL Jessi Huber und Hanna Sökeland, Sommerhaus-Kandidaten 2023

RTL Philipp Boy, ehemaliger Kunstturner

