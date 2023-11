Ohne Siege: Sind Jessi und Hanna die Sommerhaus-Verlierer?

Sie konnten sich nicht einmal saven. Als Nachrücker wollten die einstige Princess Charming Hanna Sökeland und ihre Partnerin Jessica Huber das Sommerhaus der Stars richtig aufmischen. Doch der Plan schien nicht aufzugehen. Zwar gingen sie mit viel Ehrgeiz an die Spiele heran, doch einen Sieg konnten sie nicht einfahren. Für die Finalfolge reichte es dennoch – aber dort müssen Hanna und Jessi gleich als erste gehen.

Im ersten Finalspiel müssen die Paare einen echten Balance-Akt bewältigen. In der ersten Runde scheitern Hanna und Jessi schon gegen Justine und Arben. Unter Zeitdruck fliegen bei dem Mädels-Duo ordentlich die Fetzen. Vor allem Hanna wird ihrer Liebsten gegenüber immer wieder laut: "Ich werde mit dir nie wieder Spiele spielen." Bei Jessi fließen dann sogar die Tränen. "Ich will kein Fucking-Spiel mehr spielen", ruft sie und stürmt aus der Halle. Aber auch in Runde zwei gegen Serkan (30) und Samira (29) wird es richtig eng. Letztendlich liegen die beiden Influencer vorne. Damit sind Hanna und Jessi die Ersten, die in der Sommerhaus-Finalfolge gehen müssen – ohne einmal gesavt zu sein.

Die Sommerhaus-Zuschauer scheinen über den Auszug der beiden aber weniger enttäuscht zu sein. Besonders Hanna konnte sich mit ihrem aufmüpfigen Verhalten wenig Fans machen. "Nachdem ich das Finale gesehen habe, sollte Jessi die Beine in die Hand nehmen und laufen. Hanna ist ganz böses Material", meint ein User bei Instagram. "Diese Hanna ist von der Empathie genau wie Maurice [...]. Wie die alle ihre Partner fertigmachen für ein Spiel. Unglaublich...", findet ein anderer.

Instagram / hannasoekeland Jessica Huber und Hanna Sökeland im Oktober 2023

Instagram / hannasoekeland Jessica Huber und Hanna Sökeland, "Princess Charming"-Teilnehmerinnen 2022

RTL Hanna, neues Gesicht der zweiten "Princess Charming"-Staffel

