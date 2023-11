Sommerhaus-Fans vergleichen Hanna mit Maurice und Aleks!

Im Sommerhaus der Stars sorgten bisher insbesondere Walentina Doronina (23), Aleksandar Petrovic (32) und Maurice Dziwak für Aufruhr. Die Fans bildeten sich eine ganz klare Meinung zu ihnen – leider keine gute. Vor ein paar Folgen zogen die Princess Charming-Bekanntheiten Jessi und Hanna als Nachzügler mit einer Hammer-Kampfansage ins Haus: Sie wollen gewinnen. Jedoch konnten sie bisher kein Spiel für sich entscheiden – Sympathiepunkte konnte vor allem Hanna auch nicht wirklich sammeln!

Auf Instagram häufen sich die negativen Kommentare über Hannas Verhalten gegenüber ihrer Partnerin. "Sie macht sie total nieder. Jessi weint und Hanna haut weiter drauf. So was Unempathisches, das hat doch niemand verdient", betont ein User. Ein anderer vergleicht die gebürtige Hannoveranerin mit diesen beiden Kandidaten: "Hanna ist nicht besser als Maurice oder Aleks. [...] Sie braucht an niemandem Kritik üben, einfach ans eigene Näschen fassen."

Sie kritisierte Aleks' Verhalten im Sommerhaus gegenüber Vanessa und ging ihn an, das gefällt einem Nutzer überhaupt nicht. "Hanna ist total unfreundlich zu ihrer Freundin und dann fragt sie Aleks, was er von Frauen hält. Sie ist doch selbst nicht besser", heißt es. Was haltet ihr von ihrem Verhalten? Stimmt unten ab!

