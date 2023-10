Nach Tod der Mutter: Ex-NFL-Star Sergio Brown verhaftet

Was hat es damit auf sich? Vor wenigen Wochen hatten beunruhigende Neuigkeiten die Runde gemacht: Der ehemalige NFL-Star Sergio Brown (35) wurde als vermisst gemeldet. Bei der Suche nach ihm folgte dann der nächste Schock: Seine Mutter wurde tot in der Nähe eines Baches aufgefunden – die Polizei geht von Mord aus. Nun wurde Sergio von der Polizei in Gewahrsam genommen...

Wie das Cook County Medical Examiner's Office in einem Statement gegenüber People erklärt, wurde der 35-Jährige in San Diego vorläufig in Untersuchungshaft genommen, als er nach einem Aufenthalt in Mexiko wieder in die Vereinigten Staaten einreiste. Sergio warte nun "auf seine Auslieferung nach Maywood in Illinois, um sich dort wegen Mordes ersten Grades zu verantworten". Bislang ist unbekannt, ob Sergio bereits einen Anwalt eingeschaltet hat.

Zuvor wurde Sergio überraschend in Mexiko gesichtet: Ein Video, das TMZ vorliegt, zeigt den Sportler vor wenigen Tagen in Tulum. Dort genoss Sergio augenscheinlich unbekümmert eine Partynacht in einem Klub. Augenzeugen berichteten zudem, dass er mehrere Stunden feierte, sich mit verschiedenen Menschen unterhielt und auch Alkohol für sie ausgab.

