Neue Bilder zeigen Sylvie Meis und ihren Neuen verkuschelt!

Sie können die Finger wohl nicht voneinander lassen! Im Februar hatte Sylvie Meis (45) bekannt gegeben, dass sie mit Niclas Castello nicht mehr zusammen ist. Monate später verschenkte die gebürtige Niederländerin offenbar ihr Herz an einen anderen Mann – die Moderatorin ist anscheinend wieder in festen Händen. Erst gestern wurde sie mit ihm gesichtet, jetzt gibt es weitere Aufnahmen: Sylvie und ihr angeblicher Lover laufen Arm in Arm im Liebesurlaub!

Das zeigen Fotos, die Bild vorliegen. Auf den Schnappschüssen ist eindeutig zu sehen, wie die 45-Jährige und der Mann schmusend am Strand von Ibiza entlang schlendern. Im Boot angekommen, kuscheln Sylvie und ihr Begleiter einfach weiter und scheinen nicht genug voneinander kriegen zu können.

Vor Ibiza hatten sich die zwei für einen kleinen Abstecher auf Mallorca entschieden. Dort erwischten Paparazzi die beiden, wie sie auf einer Luxusjacht ihre Seele baumeln und es sich gut gehen ließen. Sylvie und der Unternehmer wirkten sehr vertraut und scheinen schlichtweg ihre Zweisamkeit genießen zu wollen.

RTLZWEI / Magdalena Possert Sylvie Meis bei "Love Island" 2023

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, Moderatorin

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, Moderatorin

