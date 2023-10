Acht Monate nach Trennung: Sylvie Meis ist wieder verliebt!

Sylvie Meis (45) schwebt auf Wolke sieben! Die Love Island-Moderatorin und Niclas Castello lernten sich 2019 kennen. Zwischen ihnen sprühten so sehr die Funken, dass sie sich nur ein Jahr später das Jawort gaben. Doch ihre turbulente Liebe fand Anfang dieses Jahres ein jähes Ende: Sie gaben im Februar nach zweieinhalb Ehejahren ihr Liebes-Aus bekannt. Dadurch konnte sich die Niederländerin wieder ins Dating-Leben schmeißen und ihren Hot-Girls-Summer genießen – doch damit ist nun wohl wieder Schluss: Sylvie soll frisch verliebt sein!

Wie Bild herausgefunden haben will, soll die 45-Jährige wieder vom Markt sein: Sie soll ihr Herz an einen 200 Millionen Euro schweren Unternehmer verschenkt haben! Den Berichten zufolge habe die Beauty ihren neuen Schwarm im September kennengelernt, als ihr Sohn Damian (17) seinen Vertrag bei dem Fußballverein Ajax Amsterdam unterschrieben hatte. Schon bald sollen die Blondine und ihr Neuer sich auch öffentlich zeigen wollen: Sie sollen Gäste bei der Hochzeit von der Promi-Beauty-Ärztin Dr. Emi Arpa kommenden Samstag sein.

Sylvies Ex Niclas datet auch bereits eine andere: Wie Fotos zeigen, die Bild vorliegen, turtelte er mit einer jungen Frau in St. Tropez herum. Dabei wirkt es so, als würden sie sich sogar küssen und sehr vertraut miteinander sein. Doch wer ist die Unbekannte? Es soll sich um Janice Griffith handeln, die vor allem in der Pornofilmindustrie ein bekannter Name ist.

