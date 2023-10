Süß! Lena Gercke teilt Schnappschüsse mit Töchterchen Lia

Lena Gercke (35) schwebt im absoluten Mamaglück! Gemeinsam mit seinem Partner Dustin Schöne (38) bekam das Model zwei Töchter: 2020 kam die kleine Zoe auf die Welt, zwei Jahre später folgte ihre Schwester Lia. So zeigt die blonde Schönheit hin und wieder ein paar Momente aus ihrem Alltag als Mama – so auch jetzt: Lena teilt einige niedliche Pics mit ihrer Jüngsten!

Auf ihrem Instagram-Account postet die 35-Jährige einige Aufnahmen mit Töchterchen Lia – und wird dabei sogar richtig emotional. "Zehn Monate schon", schreibt Lena zu einigen Bildern, auf denen sie mit ihrer Tochter auf dem Boden kuschelt. Ihre Follower sind von den Schnappschüssen begeistert. "Oh mein Gott, wie süß ist das? So goldig!" oder "Supersüß!", sind nur einige der zahlreichen Kommentare.

Obwohl sie ihr Leben als zweifache Mama in vollen Zügen genießt, gab Lena bereits zu, dass es manchmal ganz schön stressig ist. "Realitätscheck: Ich kämpfe mit einem Kind, das nicht in die Kita gehen will, was ein Problem ist, wenn man ein Baby und 354 Jobs hat", offenbarte die ehemalige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin auf der Social-Media-Plattform.

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne und Lena Gercke im Februar 2023

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit Töchterchen Lia im Oktober 2023

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne und Lena Gercke mit ihren Töchtern Lia (l.) und Zoe (r.)

