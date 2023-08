"Am Ende": Zweifach-Mama Lena Gercke schläft auf dem Boden!

Lena Gercke (35) macht kein Geheimnis aus den harten Momenten in ihrem Mama-Alltag! Die Gewinnerin der ersten Germany's next Topmodel-Staffel und ihr Liebster Dustin Schöne (38) durften bereits zwei Kinder auf der Welt begrüßen: Ihre erste Tochter Zoe erblickte 2020 das Licht der Welt. Das Nesthäkchen Lia folgte 2022. Im Moment kämpft eines ihrer Kids gegen einen fiesen Infekt – und für das Wohlergehen ihrer Liebsten nimmt die Unternehmerin so einiges auf sich: Lena verbrachte deshalb sogar eine Nacht auf dem harten Fußboden!

Auf ihrem Instagram-Broadcast-Channel gewährt Lena ihren Fans hin und wieder einen ehrlichen Einblick in ihren Alltag als Zweifach-Mama – und dort erzählt sie jetzt auch von ihrer harten Nacht. "Einfach heute Nacht auf dem Boden geschlafen. Kind krank. Mama am Ende. Hilfe", berichtet die Influencerin und erklärt die Gründe für den unbequemen Schlafplatz genauer: "Wir schlagen uns seit zwei Tagen mit krass hohem Fieber rum. Aber heute Nacht war echt heftig."

Doch nicht nur Lenas Nächte können hin und wieder strapaziös sein – auch tagsüber hat das Model durch die Erziehung, anstehende Jobs und Co. oftmals mit Stress zu kämpfen! Dabei kann sich Lena immer auf die Unterstützung ihres Partners Dustin verlassen. "Wir wechseln uns ab und versuchen, uns gegenseitig auch Freiräume zu schaffen", betonte sie gegenüber Gala.

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne und Lena Gercke

Instagram / lenagercke Lena Gercke und ihre Tochter Zoe

Instagram / dustin_schoene Lena Gercke mit Dustin Schöne

