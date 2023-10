Irina Shayk soll Ex Bradley mit Gigi Hadid verkuppelt haben!

Da hatte wohl Irina Shayk (37) die Finger mit im Spiel! Seit einigen Monaten wird ihrer Modelkollegin Gigi Hadid (28) eine Romanze mit Leonardo DiCaprio (48) nachgesagt. Doch scheinbar ist die Beauty weitergezogen: Seit Kurzem heißt es, dass Gigi mit Irinas Ex Bradley Cooper (48) anbandeln soll. Irina selbst war vier Jahre mit dem Vater ihrer Tochter zusammen. Jetzt kommen neue Details zu der Romanze ans Licht: Irina soll ihren Ex mit Gigi verkuppelt haben!

Das behauptet zumindest ein Insider gegenüber The Messenger. "Gigi wurde Bradley durch Irina und ihre gemeinsamen Freunde aus der Branche vorgestellt", erklärt der Informant und fügt außerdem hinzu: "Gigi und Irina haben sich über die Jahre hinweg nahe gestanden, als sie zusammen gearbeitet haben, und Gigi und Bradley haben schon früher zusammen abgehangen, aber es war immer nur freundschaftlich." Da sowohl Gigi als auch Bradley eine kleine Tochter haben, standen sie öfter in Kontakt, woraufhin der Schauspieler schließlich nach einem Date fragte.

Was wirklich zwischen den beiden läuft, ist bis dato nicht bekannt. Eine andere Quelle scheint sich aber sicher zu sein, dass es zwischen der Ex von Zayn Malik (30) und dem "Hangover"-Darsteller nur eine kurze Liaison sein soll. "Sie haben Spaß. Sie ist unabhängig, sehr beschäftigt und ihre Tage sind mit Arbeit gefüllt, also sehe ich nicht, dass sofort etwas Ernstes passiert, wenn überhaupt", erklärte der Insider gegenüber People.

Getty Images Irina Shayk und Bradley Cooper, Mai 2018

Instagram / gigihadid Gigi Hadid, Model

Getty Images Bradley Cooper, Schauspieler

