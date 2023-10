Gigi Hadid und Bradley Cooper haben "eine Menge gemeinsam"

Werden Gigi Hadid (28) und Bradley Cooper (48) das neue Traumpaar unter den Hollywood-Sternchen? Das Model und der Schauspieler bandeln momentan wohl an: Sie wurden während eines gemeinsamen Dinners in New York gesichtet. Kurz darauf fingen Paparazzi die beiden beim Entladen eines Autos ein – bahnt sich da etwas Ernstes bei ihnen an? Laut einem Insider passen Gigi und Bradley gut zusammen!

Eine Quelle plaudert nun gegenüber Us Weekly einige Details über die Laufstegschönheit und den "American Sniper"-Darsteller aus: Die Beauty soll die Zeit mit dem Hottie "wirklich genießen", auch wenn sie es momentan langsam angehen. Schließlich sollen die zwei "eine Menge gemeinsam" haben. "Sie sind beide alleinerziehende Eltern einer kleinen Tochter und haben einen ähnlichen Sinn für Humor", verrät der Insider. Allerdings sei es noch viel zu früh, um sagen zu können, dass das für eine ernsthafte Beziehung ausreiche.

Eine andere Quelle behauptet dagegen, dass es zwischen Gigi und Bradley nur eine kurzlebige Liaison sein soll. "Sie haben Spaß. Sie ist unabhängig, sehr beschäftigt und ihre Tage sind mit Arbeit gefüllt, also sehe ich nicht, dass sofort etwas Ernstes passiert, wenn überhaupt", erklärte der Insider People. Zwar habe die Blondine bereits seit einiger Zeit schon einen Crush auf den "Hangover"-Star, dennoch wolle sie es bisher zwanglos halten.

Getty Images Gigi Hadid auf der Met Gala 2023

Getty Images Bradley Cooper bei den SAG Awards im Februar 2022

Getty Images Gigi Hadid bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

