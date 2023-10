Renata Lusin präsentiert ihren Mini-Bauch auf rotem Teppich

Sie präsentiert ihren Schwangerschafts-Glow. Renata Lusin (36) zählt zu den bekanntesten Gesichtern der beliebten Show Let's Dance. Doch aktuell muss sich die Profitänzerin für einige Zeit von den schillernden Lichtern und dem jubelnden Publikum verabschieden. Der Grund: Sie und ihr Mann Valentin (36) erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Diesem scheinen die beiden schon jetzt freudig entgegenzufiebern. Auf einem Event zeigt Renata jetzt ihren erkennbaren Mini-Babybauch.

Bei der Premiere der "Falling in Love" Grand Show in Berlin erscheint die 36-Jährige mit ihrem Liebsten auf dem roten Teppich. Und siehe da: Die im fünften Monat schwangere Tänzerin weist bereits ein deutliches Bäuchlein auf. In einem engen, blauen Kleid und glitzernder Jacke präsentiert sie diesen voller Stolz beim gemeinsamen Posieren mit Valentin. Den werdenden Eltern ist die Freude über ihren anstehenden Nachwuchs dabei regelrecht ins Gesicht geschrieben.

Zwar ist auf den aktuellen Bildern kaum zu übersehen, dass Renata in freudiger Erwartung ist, jedoch ist sie selbst nicht ganz zufrieden. "Ich möchte schon gerne so ein bisschen mehr schwanger sein, auch vom Bauch her", hatte sie erst kürzlich lachend im RTL-Interview zugegeben. Doch das habe auch einen bestimmten Grund, wie die gebürtige Russin erklärt: "Der Arzt hat gesagt, dass ich so starke Bauchmuskeln habe, dass man das noch nicht so stark sieht."

ActionPress Valentin und Renata Lusin im Oktober 2023

Getty Images Mathias Mester und Renata Lusin im "Let's Dance"-Finale

Instagram / renata_lusin Renata Lusin im Oktober 2023

