Fünfter Monat: Renata Lusin wünscht sich größeren Babybauch!

Renata Lusin (35) kann endlich wieder strahlen! In den vergangenen Monaten hatte die Let's Dance-Profitänzerin einen schweren Schicksalsschlag verkraften müssen. Aufgrund ihrer Schwangerschaft hatte die Beauty bei der diesjährigen Staffel ausgesetzt. Wenige Wochen später gaben sie und ihr Mann Valentin Lusin (36) dann jedoch bekannt, das Baby verloren zu haben. Doch nun gibt es wieder Grund zur Freude, denn die Russin ist erneut schwanger! Mit ihrem Babybauch ist Renata noch nicht so zufrieden!

"Ich möchte schon gerne so ein bisschen mehr schwanger sein, auch vom Bauch her", gibt sie lachend im Interview mit RTL zu. Bis der wachse, müsse sie sich allerdings noch ein wenig gedulden. "Der Arzt hat gesagt, dass ich so starke Bauchmuskeln habe, dass man das noch nicht so stark sieht. Es kommt aber dann auf einmal sehr schnell, nur etwas später", erklärt Renata.

Das zeigte sie auch in einem Instagram-Posting. Gemeinsam mit ihrem Mann Valentin und dessen "Let's Dance"-Tanzpartnerin Anna Ermakova (23) posierten sie für ein Foto beim Deutschen Fernsehpreis. Unter Renatas schickem weißen Blazer ist ihr Babybauch nicht zu erahnen – trotz fünftem Monat!

Valentin und Renata Lusin, Juni 2023

Renata Lusin, Tänzerin

Valentin Lusin, Anna Ermakova und Renata Lusin im September 2023

