Wegen ihrer Tochter: Renata Lusin zweifelt während Haussuche

Mit der Geburt ihrer kleinen Tochter wollen Renata (38) und Valentin Lusin (38) sich auch gerne räumlich vergrößern. Ein Häuschen soll es für die Familie sein. Doch das gestaltet sich offenbar schwieriger als gedacht. Vor allem die Unsicherheit macht der Profitänzerin aktuell sehr zu schaffen, wie sie bei Instagram erzählt. Obwohl sie ihr Traumhaus wohl schon gefunden haben, beschäftigt Renata nicht nur die nervliche Belastung und die ewige Frage, ob man den Zuschuss bekommt, sondern auch die Betreuung ihrer Tochter. Aktuell wird diese bei einer Tagesmutter eingewöhnt, bei der sie mit einem Umzug aber nicht bleiben könnte. "Frage mich gerade: Wenn es tatsächlich mit dem Haus klappt, warum wir gerade die Eingewöhnung machen? Aber man weiß nie, wie das Leben sich ändert. Muss mich irgendwie beruhigen", erzählt sie ihren Followern.

Bis zur kommenden Woche müssen Renata und Valentin sich nun noch gedulden, bis sie eine Antwort bekommen. In der Zwischenzeit durften die beiden ihr Häuschen schon mal richtig besichtigen – und sind offenbar sehr zufrieden. "Drückt uns die Daumen, dass alles klappt", bitten sie ihre Fans. Ein Haus wäre für die beiden ein neuer Abschnitt in ihrem Leben. Dass Töchterchen Stella dabei mit das Wichtigste ist, ist klar. Immerhin mussten Renata und Valentin lange warten, bis sie sich den Wunsch nach einer Familie erfüllen konnten: Die gebürtige Russin hatte drei Fehlgeburten, bis die kleine Stella zur Welt kam.

Stella erblickte im März 2024 das Licht der Welt. Seitdem lassen Renata und Valentin ihre Fans fleißig an ihrem Familienalltag teilhaben. Als das Mädchen in diesem Jahr ihren ersten Geburtstag feierte, machten die stolzen Eltern ihrer Tochter im Netz eine zuckersüße Liebeserklärung. "Du bist heute ein Jahr jung! Was für ein besonderer Tag! Du bist ein Wunder unseres Lebens! Das Schönste, was uns passiert ist", schrieb Renata zu einer Reihe von Fotos, die die Highlights von Stellas erstem Lebensjahr zeigten. Ob Stella noch Geschwister bekommt, steht für die Lusins aktuell noch in den Sternen, denn immerhin war der Weg zu ihrem Kind alles andere als leicht.

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, "Let's Dance"-Tänzerin

Getty Images Renata Lusin und Valentin Lusin, Dezember 2019

Instagram / valentinlusin Valentin und Renata Lusin mit Tochter Stella, August 2024