Sylvie Meis tanzt auf einer Hochzeit eng mit ihrem Neuen!

Hat sie ihr Liebesglück gefunden? Im Februar dieses Jahres gaben Sylvie Meis (45) und Niclas Castello nach nicht einmal drei Jahren Ehe ihre Trennung bekannt. Seit Kurzem soll die Moderatorin ihr Herz jedoch wieder verschenkt haben: Immer wieder machen Fotos die Runde, die das angebliche Liebespaar beim Turteln zeigen. Jetzt ist ein Video aufgetaucht, das Sylvie und ihre vermeintlich neue Liebe eng umschlungen zeigt!

Die Schönheitsärztin Dr. Emi Arpa postet auf Instagram nun ein süßes Reel, das viele Eindrücke in ihre romantische Hochzeit gibt. Darin taucht Sylvie immer wieder auf. Und in einer kurzen Szene sieht man die gebürtige Niederländerin sogar mit ihrem angeblichen neuen Lover: In dem Clip ist zu sehen, wie die beiden eng umschlungen miteinander tanzen. Dabei umarmt der Unternehmer sie von hinten und gemeinsam schaukeln sie zur Musik. Die mutmaßlichen Turteltauben sehen in der Aufnahme sehr glücklich aus.

Kennengelernt hat die Beauty ihren Schwarm angeblich in Amsterdam. Während sie im September mit ihrem Sohn Damian (17) in den Niederlanden war, wo er seinen Vertrag bei dem Fußballverein Ajax Amsterdam unterschrieb, sollen sich die beiden zufällig über den Weg gelaufen sein. Seitdem werden sie immer wieder zusammen abgelichtet.

Getty Images Sylvie Meis und Niclas Castello im Februar 2022

Getty Images Sylvie Meis, Moderatorin

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis und ihr Sohn Damian van der Vaart

