Wedelt Helene Fischer auf der Bühne mit einem Dildo herum?

Was war da denn los? Seit Mitte April war Helene Fischer (39) auf großer "Rausch"-Tournee gewesen. Über die Monate hinweg hatte die Sängerin über 70 Auftritte in drei verschiedenen Ländern gegeben. Am Samstag fand ihre Tournee dann schließlich ein Ende: In Frankfurt lieferte Helene ein letztes Mal auf der Bühne ab – und sorgte dabei offenbar für einen zweideutigen Lacher!

Ein Video auf TikTok zeigt, wie sich die 39-Jährige mit einem Rosenstrauß im Arm bei ihren Fans bedankt. Anschließend wandte sich die schöne Blondine noch einmal ganz persönlich an ihre Tänzer und rief: "Und das hier ist für euch!" Dabei zog Helene unter ihrem Minikleid ein längliches hautfarbenes Objekt hervor und wedelte damit wie wild herum. Handelte es sich dabei tatsächlich um einen Dildo? Bei ihrer Crew löste die skurrile Aktion jedenfalls großes Gelächter aus – vor allem ihr Partner Thomas Seitel schien total begeistert.

Es war das letzte Konzert ihrer Tournee – allerdings lief dabei nicht immer alles rund. Im Juni war die Musikerin bei einem Stunt mit der Nase gegen das Trapez gestoßen und hatte den Auftritt anschließend mit blutüberströmtem Gesicht abbrechen müssen. Bei einem anderen Gig vor wenigen Tagen versagte hingegen Helenes Stimme: Sie konnte das Lied nur mithilfe des singenden Publikums beenden.

