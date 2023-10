Geschlagen? Das sagt Gigi zu angeblicher Sommerhaus-Prügelei

Gigi Birofio (24) äußert sich endlich dazu! Aktuell ist er mit seiner Partnerin Dana Feist und im Sommerhaus der Stars Folge fünf zu sehen – und anscheinend fliegen zwischen ihnen und Walentina Doronina (23) und Can Kaplan die Fetzen: Walentina und Can behaupten, im Sommerhaus geschlagen worden zu sein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt sogar in dem Fall. Bei der anderen Partei soll es sich um Gigi handeln. Nun erklärt er seine Sicht der Dinge.

Mit Bild spricht Gigi erstmals konkret über Walentinas Anschuldigungen – was ist dran an dem Gerücht, er habe zugeschlagen? "Gar nichts. Nichts. Es hat ihn am Kopf gejuckt und ich habe gekratzt", stellt er klar – und meint damit wohl Can. Gigi erhebt seinerseits Vorwürfe gegen das Paar: "Das, was die gemacht haben, das war psychische Gewalt. Das ist viel schlimmer als wirklich jemanden zu schlagen. Ich kann sagen: Ich habe ihn nicht geschlagen."

Walentina sieht das allerdings entschieden anders."Ich bestätige jetzt hiermit, dass Can und ich im Sommerhaus von einem Mann ohne jeglichen Grund geschlagen wurden!", betonte sie in ihrer Instagram-Story. Ein Sendersprecher bestätigte bereits, dass vier Kandidaten das Sommerhaus "wegen eines Vorfalls" frühzeitig verlassen müssen.

RTL Walentina Doronina und Can Kaplan

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Can Kaplan, Reality-TV-Teilnehmer

RTL Dana Feist und Gigi Birofio, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2023

