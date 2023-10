Baby Nummer fünf: Kailyn Lowry bestätigt nun die Geburt!

Kailyn Lowry (31) schwelgt im Familienglück. Mit ihren Auftritten in den US-Shows "16 and Pregnant" sowie Teen Mom erlangt die Amerikanerin jede Menge Aufmerksamkeit. In den letzten Monaten gab es immer wieder Gerüchte, dass sie bereits ihr fünftes Kind erwartet. Doch anstatt sich dazu zu äußern, entschied sich Lowry für einen anderen Ansatz: Sie behielt die Neuigkeiten für sich. Nun spricht sie aber endlich Klartext. Kailyn hat bereits im vergangenen Jahr erneut Nachwuchs bekommen!

Im Interview mit People spricht sie über ihren neuesten Familienzuwachs, Söhnchen Rio: "Es war eine angenehme Überraschung. [...] Er war ein so unglaubliches Baby, dass es wirklich ein Licht am Ende eines wirklich dunklen Jahres für mich war." Auch den Grund für ihre lange Geheimhaltung nennt die TV-Bekanntheit. "Ich wollte in der Lage sein, meine eigene Geschichte zu meinen eigenen Bedingungen zu erzählen und die Informationen mitzuteilen, die ich teilen wollte", berichtet sie daraufhin. Obwohl Lowry die frohe Botschaft zunächst verbarg, sagt sie, dass der "enge Kreis des Paares, unsere Familie und unsere engen Freunde es natürlich wussten."

Schon vor mehreren Monaten hatte Kailyns Ex Chris Lopez angedeutet, die Podcasterin sei erneut Mutter geworden. "Du behauptest, ehrlich und unverfälscht zu sein, dabei hast du ein Neugeborenes, auf das du dich konzentrieren solltest, und trotzdem versuchst du, ein unnötiges Drama zu verursachen", hatte er auf Instagram geschimpft.

Kailyn Lowry mit ihren Söhnen

Kaily Lowry bei den MTV Video Music Awards 2018

Chris Lopez

