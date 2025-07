Kailyn Lowry ist besorgt: Ihr Sohn muss operiert werden

Reality-TV-Star Kailyn Lowry (33) leidet unter Schuldgefühlen, nachdem bei ihrem Sohn Rio möglicherweise eine Operation ansteht. Das verrät sie in ihrem Podcast Coffee Convos. Das Problem begann mit einer vermeintlich kleinen Hernie an Rios Bauch, die die Ärzte zunächst als harmlos diagnostizierten. Doch als sich der Zustand verschlechterte, veranlasste Kailyn eine erneute Untersuchung. Ein Ultraschall zeigte schließlich, dass es sich um einen kleinen Knoten handeln könnte, bei dem ein Tumor nicht ausgeschlossen werden kann. Das Ganze hat die vierfache Mutter, die ihren zweijährigen Sohn mit ihrem Ex-Verlobtem Elijah Scott hat, tief verunsichert.

Im Podcast erzählte Kailyn, wie sie den Knoten entdeckt hatte und zunächst annahm, die Schwimmübungen ihres Sohnes könnten die Ursache sein. Ein Arzt beruhigte sie jedoch im letzten Jahr und meinte, der Knoten werde sich von alleine zurückbilden. Als die Ausbeulung sich jedoch verfärbte und weiter wuchs, suchte sie erneut medizinischen Rat. Die Ergebnisse der Untersuchung führten zu einem Schlag in die Magengrube der 33-Jährigen: "Was zum Teufel? Was meint ihr damit, dass Neoplasie nicht ausgeschlossen werden kann?", schilderte sie sichtlich emotional. Ihre Tante, die als Pathologin arbeitet, riet ihr schließlich, den Knoten komplett entfernen zu lassen, falls Rio ohnehin für eine Biopsie sediert werden muss.

Für Kailyn war es ein Weckruf, wie wichtig gründliche medizinische Nachsorge sein kann. "Ich dachte wirklich, es wäre nur eine Hernie", sagte sie mit deutlichem Bedauern und riet ihren Zuhörern, Gesundheitsprobleme stets ernst zu nehmen. Auf Instagram teilte sie ein Foto, das Rio während des Ultraschalls zeigt, und ließ ihre Fans an ihrem emotionalen Weg teilhaben. Bekannt wurde Kailyn durch ihre Teilnahme an der Serie "Teen Mom", wo sie über die Jahre hinweg Einblicke in ihr oft turbulentes Leben als junge Mutter gab. Fans unterstützen sie nun in den Kommentaren bei dieser schweren Entscheidung und drücken ihr die Daumen für ihren kleinen Rio.

Getty Images Kailyn Lowry im Oktober 2024

Getty Images "Teen Mom"-Star Kailyn Lowry mit ihren Kindern, Mai 2023

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry mit ihrem Sohn Rio beim Ultraschall