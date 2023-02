Ex deutet erneut an: Kailyn Lowry ist wieder Mama geworden

Hat Kailyn Lowry (30) ihre Familie wirklich ein weiteres Mal vergrößert? Vergangenes Jahr im Juli kamen erstmals Gerüchte auf, dass die Teen Mom-Beauty ihr fünftes Baby erwartet. Damals meinte ihr Ex Chris Lopez zu wissen, dass die US-Amerikanerin wieder in freudiger Erwartung sei. Zu den Spekulationen äußerte sich die Mama zwar nie direkt, sie schilderte allerdings, dass sie nicht noch einmal schwanger werden wolle. Nun deutete Chris erneut an, dass Kailyn erneut Mama geworden ist.

Auf Instagram schien der 28-Jährige unter einem Post seinen Gedanken bezüglich der Mutter seiner Kinder freien Lauf zu lassen. "An diesem Punkt geht es nicht mal mehr um die Kinder. Sie macht einfach zu viel", begann er seinem Ärger Luft zu machen. Anschließend bestätigte Chris dann augenscheinlich, dass Kailyn sich vor wenigen Monaten über weiteren Nachwuchs freuen durfte. "Du behauptest, ehrlich und unverfälscht zu sein, dabei hast du ein Neugeborenes, auf das du dich konzentrieren solltest, und trotzdem versuchst du, ein unnötiges Drama zu verursachen", schimpfte er. Mittlerweile wurde der Kommentar allerdings wieder gelöscht.

Nur einige Stunden später bestätigte dann ein Insider gegenüber The U.S. Sun, dass Kaily und ihr neuer Partner ein Baby zusammen bekommen hätten. "Kailyn brachte am 20. November mit Elijah einen kleinen Jungen zur Welt", versicherte die Quelle. Von der Geburt habe die 30-Jährige aber nur engen Freunden und ihrer Familie erzählt.

Instagram / chrisxlopezz Chris Lopez

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry und ihr Sohn Lincoln im Dezember 2022

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry im Mai 2018

