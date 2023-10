Kourtney Kardashian wurde auf natürlichem Wege schwanger!

Sie gibt tiefe Einblicke in ihr Privatleben! Kourtney Kardashian (44) und Travis Barker (47) hatten sich im Jahr 2022 das Jawort gegeben. Obwohl beide aus früheren Beziehungen bereits Nachwuchs haben, wünschen sie sich auch ein gemeinsames Kind. Dafür hatte sich die Schwester von Kim Kardashian (42) der künstlichen Befruchtung unterzogen. Diese brach sie jedoch nach einigen erfolglosen Versuchen ab. Umso überraschender kamen die Schwangerschaftsnews der beiden im Juni dieses Jahres. Nun verrät Kourtney, ob das Baby auf natürlichem Weg gezeugt wurde!

"Es kam, als sowohl Travis und auch ich nicht mehr daran dachten und als ich die Fruchtbarkeitsbehandlung beendet hatte", verriet der Keeping up with the Kardashians-Star gegenüber Vanity Fair. Dennoch kursieren im Internet viele Kommentare, die das Gegenteil behaupten. Diese machen dem Model aber nichts aus, wie es erklärt: "Die, die sie schreiben, frage ich einfach: 'Wie kannst du Gottes Plan infrage stellen?' Denn so sehe ich diese Schwangerschaft."

Zudem erklärt Kourtney ganz offen, dass sie sich von Anfang an nicht wohl mit der künstlichen Befruchtung gefühlt habe: "Meine Intuition sagte mir, dass es nicht für mich geeignet war, dass es eher gegen meinen Körper arbeitete als für ihn. Ich wusste tief im Inneren, dass es nicht das Richtige war."

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im Juni 2023

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im August 2023

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian auf der Met Gala 2022

