21 Monate Stillen: Kourtney Kardashian trotzt Medizinern

Kourtney Kardashian (46) hat einen ganz besonderen Meilenstein erreicht: 21 Monate stillt die Reality-TV-Ikone bereits ihren Sohn Rocky – und das, obwohl Ärzte ihr einst wenig Hoffnung machten. In ihrer Instagram-Story anlässlich der Weltstillwoche teilte die vierfache Mutter ein Bild, auf dem sie ihren Sohn auf einem Boot stillt. "Ich habe meinem Baby im Bauch jeden Tag gesagt, dass wir stillen werden", schreibt Kourtney. Die Mediziner hatten ihr zu Beginn der Schwangerschaft prognostiziert, dass sie vermutlich nicht stillen könne. Doch für sie stand fest, dass sie diesen Plan nicht aufgibt. "Ich habe nie daran gezweifelt", fügte sie hinzu.

Die Reality-TV-Darstellerin zeigte sich in ihrem Post sichtlich dankbar und voller Stolz. Sie betonte, dass dieses besondere Erlebnis mit ihrem jüngsten Kind ein echter Segen sei. Schon im letzten Jahr hatte Kourtney über ihre Stillpläne gesprochen und erklärt, dass sie mindestens ein Jahr stillen wollte. Dass daraus nun fast zwei Jahre geworden sind und kein Ende in Sicht ist, erfüllt sie mit Freude. "21 Monate und wir machen weiter", schrieb sie weiter.

Von der Meinung anderer Leute lässt sich Kourtney auch bei anderen Themen nicht verunsichern. Nach Spekulationen über eine mögliche erneute Schwangerschaft konterte sie öffentlich die Gerüchte. Freimütig verriet sie, dass ihre kurvigere Figur schlichtweg ihrer Vorliebe für gutes Essen – im Speziellen für Pfannkuchen – geschuldet sei. Für Kourtney scheint das Vertrauen in sich selbst, ihren Körper und ihre Lebensentscheidungen immer an erster Stelle zu stehen, egal, was andere denken oder sagen.

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und ihr Sohn Rocky, 2024

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/DNG-QVNyFad/?img_index=1 Kourtney Kardashian und Sohn im August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, August 2025

Anzeige