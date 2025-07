Kourtney Kardashian macht Urlaub in England mit Baby Rocky

Kourtney Kardashian (46) hat sich gemeinsam mit ihrem jüngsten Sohn Rocky Thirteen Barker (1) eine Auszeit im malerischen England gegönnt. Die Reality-TV-Ikone teilte am 25. Juli auf Instagram Einblicke in ihren Urlaub in der idyllischen Countryside der Cotswolds. Ein besonders bezauberndes Foto zeigt sie mit ihrem 20 Monate alten Sohn auf dem Arm, beide in abgestimmten schwarzen Outfits in einer traumhaften Kleinstadt. "Verträumte Märchenwelt voller Zauber", schrieb die stolze Mutter zu den Impressionen ihres Aufenthalts, der neben romantischen Spaziergängen auch Zeit für Tee und die Erkundung historischer Architektur bot.

Neben den charmanten Schnappschüssen von kleinen Dörfern, sommerblühenden Wiesen und malerischen Ansichten englischer Traditionen scheint Kourtney diese Reise bewusst als wertvolle Qualitätszeit mit ihrem Sohn nutzen zu wollen. Seit der Geburt ihres vierten Kindes hat sie ihre beruflichen Verpflichtungen deutlich reduziert und konzentriert sich noch stärker auf ihre Mutterrolle. Die Einblicke in die Reise lassen keinen Zweifel daran, dass diese Abkehr vom stressigen Alltag der Großstadt der Familie gutgetan hat.

Seit der Geburt des gemeinsamen Sohnes mit Travis Barker (49) hat Kourtney ihr Leben radikal verändert: Ihre Prioritätensetzung auf die Familie und das bewusste Genießen kleiner Momente spiegeln eine bedeutende Veränderung wider. Nach Jahren im Rampenlicht und einer erfolgreichen Karriere betont die Unternehmerin immer wieder die Bedeutung von mehr Ausgeglichenheit und Nähe zu ihren Kindern. Gerade mit dem Kleinsten verbringt sie, auch in Rücksicht auf ihr minimales Arbeitspensum von nur einem Tag pro Woche, so viel Zeit wie möglich. Fans und Follower lieben die Einblicke in diesen neuen, entspannten Abschnitt und feiern die 46-Jährige für ihren Mut, beruflich kürzerzutreten.

Getty Images Kourtney Kardashian, TV-Star

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und ihr Sohn Rocky Thirteen Barker in England, Juli 2025

Instagram / DK208SPzeFc Realitystar Kourtney Kardashian, Musiker Travis Barker und ihre Kinder