Kourtney Kardashian: Shitstorm wegen Schnappschuss von Boot

Kourtney Kardashian (46) sorgt erneut für Aufregung der besonderen Art. Die Reality-TV-Ikone veröffentlichte am Freitag einen Instagram-Post, in dem ein Foto ihren Sohn Rocky Thirteen beim Bootfahren zeigt. Das brisante Detail: Ihr 21 Monate altes Kind trägt keine Schwimmweste, obwohl dies laut People für Kinder unter 14 Jahren in Idaho gesetzlich vorgeschrieben ist. Dieses Versäumnis löste auf Instagram heftige Diskussionen aus. Kritische Stimmen warnten vor den Risiken: "Kinder sollten immer eine Schwimmweste tragen, genau wie im Auto mit Sicherheitsgurt", kommentierte ein User. Kourtney äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen.

Auch wenn das fragliche Foto für großen Wirbel sorgte, bot der Post noch weitere Eindrücke. Neben einem Selfie von Kourtney in einem Bodysuit waren auch Bilder von Mahlzeiten während des Kurzurlaubs zu sehen. In ihrer Instagram-Story griff die Unternehmerin schließlich das Thema Weltstillwoche auf und berichtete stolz, dass sie Rocky bis heute stillt – entgegen der Prognose von Ärzten, die ihr während der Schwangerschaft dazu geraten hatten, sich darauf nicht einzustellen. Auf die Kritik an der fehlenden Schwimmweste ging sie jedoch nicht ein.

Privates Glück und öffentliche Kontroversen scheinen für Kourtney aber mittlerweile Hand in Hand zu gehen. Neben Rocky, ihrem ersten gemeinsamen Sohn mit Musiker Travis Barker (49), hat sie drei weitere Kinder aus einer früheren Beziehung. Die einstige Über-Mama, die zuletzt bei einem Wrestling-Event wegen Rocky und ihres Ehemanns gemischte Reaktionen auslöste, ist daran gewöhnt, im Fokus der Öffentlichkeit zu stehen. Doch meist zeigt sich die Promi-Mama unbeeindruckt von öffentlichen Reaktionen. Trotzdem könnten Schlagzeilen wie diese sie ins Grübeln bringen – schließlich geht es um die Sicherheit ihres Kindes.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Karadashian im März 2024

https://www.instagram.com/p/DNG-QVNyFad/?img_index=1 Kourtney Kardashian und Sohn im August 2025

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn Rocky, März 2025