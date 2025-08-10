Kourtney Kardashian kontert Babygerüchten humorvoll

Kourtney Kardashian (46) hat kürzlich auf Schwangerschaftsgerüchte reagiert, die nach der Veröffentlichung von Urlaubsfotos aus Idaho aufkamen. Auf den Bildern auf Instagram trug die 46-jährige Reality-TV-Persönlichkeit unter anderem einen engen Sportbadeanzug, der keinerlei Hinweise auf einen Babybauch gab. Dennoch spekulierten einige Fans, dass der Reality-Star erneut schwanger sein könnte, insbesondere wegen eines Fotos, auf dem sie eine weite Jacke trug. Auf die Kommentare antwortete Kourtney allerdings schlagfertig und führte ihre sichtbar kurvigere Figur auf ihre Liebe zu Pfannkuchen zurück: "Ich habe Pfannkuchen gegessen." Zudem verwies sie auf ein Video, das sie beim Klippenspringen zeigt – eine Aktivität, die sie wohl kaum während einer Schwangerschaft unternehmen würde.

Die Gerüchte veranlassten viele User, sich schützend vor Kourtney zu stellen. Viele bezeichneten es als respektlos, über potenzielle Schwangerschaften zu spekulieren. Ein Fan schrieb: "Es ist unsensibel, jemanden auf diese Weise zu beurteilen. Was, wenn sie möchte, aber nicht kann, oder wenn sie mit ihrem Körper zu kämpfen hat?" Andere lobten Kourtneys selbstbewussten Umgang mit ihrem Körper und hoben hervor, wie erfrischend authentisch sie im Vergleich zu anderen Prominenten erscheine. Kourtney hat in den sozialen Medien immer wieder dafür geworben, den eigenen Körper zu akzeptieren und schätzt nach eigenen Angaben ihre natürlichen Kurven.

In der Vergangenheit sorgte Kourtney bereits öfter für Schlagzeilen, wenn sie sich bei öffentlichen Auftritten zurückhaltender zeigte und Fans dies als Hinweis auf ein mögliches Babybauch-Verstecken deuteten. Ein solcher Moment ereignete sich auch in einem Promo-Video für die Serie "The Kardashians", in dem sie sich betont im Hintergrund hielt. Ihre Schwestern Kim Kardashian (44) und Kendall Jenner (29) standen im Fokus, während Kourtneys Bauch von einer geschickten Pose verdeckt blieb. Doch obwohl Kourtney mit ihrer jugendlichen Ausstrahlung begeistert, erinnerten einige User auch daran, dass sie bereits 46 Jahre alt ist. Dabei betonten sie, dass eine Schwangerschaft in diesem Alter nicht mehr ganz so einfach sei.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian im April 2022 in Las Vegas

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, TV-Bekanntheit