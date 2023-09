Madonnas Tochter Lourdes kommt fast nackt auf Red Carpet!

Madonnas (65) Tochter zieht alle Blicke auf sich. Lourdes Leon (26) trat vor einiger Zeit in die Fußstapfen ihrer Mutter und wagte den Schritt ins Rampenlicht. Doch anders als die Queen of Pop fühlt sie sich in der Modelbranche aufgehoben. Vor allem in freizügigen Looks scheint sich die Beauty besonders wohlzufühlen, wie sie jetzt unter Beweis stellt: Lourdes lässt bei der Victoria's Secret Fashionshow in einem Hauch von nichts ihre Nippel durchblitzen.

Für die New York Fashion Week hat sich die Beauty in ein besonderes Outfit geworfen: Sie trägt auf dem roten Teppich der Lingeriemarke einen schwarzen Slip, passende Plateau-High-Heels und ein Netzkleid, das einem Spinnennetz ähnelt. Das lässt allerdings keinen Raum für Fantasien übrig, denn das Kleid gibt komplett den Blick auf ihre weibliche Figur frei. Besonders ihre frei liegenden Nippel sind nicht zu übersehen.

Das ist aber nicht das erste Mal, dass sich Lourdes mit wenig Stoff präsentiert. Vor wenigen Wochen hatte sie noch für die australische Modemarke Dion Lee in einem freizügigen Lederlook posiert, der an Bademode erinnert. Eine der Aufnahmen zeigt sie sogar nur in einem Slip bekleidet.

Anzeige

GettyImages / Dimitrios Kambouris Lourdes Leon, Tochter von Madonna

Anzeige

Instagram / lourdesleon Lourdes Leon, Model

Anzeige

Instagram / lourdesleon Lourdes Leon

Anzeige



