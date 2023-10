Im Urlaub: Scarlett Gartmann-Reus zeigt ihren Babybauch!

Scarlett Gartmann-Reus (29) schiebt eine ruhige Kugel. Seit 2019 ist das Model mit Marco Reus (34) verheiratet. Noch im selben Jahr durften die Blondine und der Profifußballer ihre erste gemeinsame Tochter auf der Welt begrüßen. Im August verkündeten die Eheleute ihren Fans dann erneut niedliche News: Sie erwarten Baby Nummer zwei und könnten kaum glücklicher sein. Im Netz präsentiert Scarlett nun ihren Babybauch!

Via Instagram gibt die werdende Mama nun einen Einblick in ihren Urlaub mit ihrer Tochter. Unter den Schnappschüssen befinden sich auch Fotos, auf denen Scarlett ihre Babykugel stolz in Szene setzt. Ihr Unterleib wird immer größer – ihr Sprössling freut sich bestimmt schon sehr auf sein Geschwisterchen. Ob Scarlett und Marco sich wieder über ein Mädchen freuen dürfen, behalten sie aktuell noch für sich.

Ihre Tochter halten der BVB-Spieler und die Beauty bewusst aus der Öffentlichkeit raus. Doch im vergangenen November könnten Marco und Scarlett enthüllt haben, auf welchen Namen ihr Nachwuchs hört. Im Stadion flitzte die Kleine nämlich im BVB-Trikot mit dem Aufdruck "Lilli" zu ihrem Papa aufs Fußballfeld.

Instagram / scarlettgartmann Marco Reus und Scarlett Gartmann mit ihrer Tochter, Dezember 2022

Getty Images Scarlett Gartmann-Reus im Juli 2022

Joosep Martinson/Getty Images Marco Reus mit seiner Tochter im Signal Iduna Park in Dortmund, Oktober 2021

