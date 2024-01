Trainingslager abgebrochen: Kommt Marco Reus' zweites Baby?

Ist es möglicherweise so weit? Im August vergangenen Jahres erfreuten Marco Reus (34) und seine Frau Scarlett Gartmann (30) ihre Fans mit süßen Neuigkeiten: Der Fußballprofi und das Model erwarten wieder Nachwuchs. Zusammen haben die Eheleute bereits eine Tochter, die ihr ganzer Stolz ist. Doch könnte die Familie in Kürze bereits zu viert sein? Marco reiste nun vorzeitig aus seinem Trainingslager ab – aber nicht wegen einer Verletzung!

Wie Bild berichtet, brach der Kicker das aktuelle Trainingslager seines Vereins Borussia Dortmund im spanischen Marbella frühzeitig ab und verließ das Camp in Windeseile. Doch gesundheitlich soll dem verletzungsanfälligen Mittelfeldstar aber nichts fehlen. Demnach könnte es also sein, dass seine Scarlett zu Hause in den Wehen liegt.

2019 begrüßten Marco und Scarlett ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt. Die Kleine soll auf den niedlichen Namen Lilli hören. Das verriet das schwarz-gelbe Trikot von Marcos Tochter als sie ihm nach einem Fußballspiel im Stadion in die Arme lief.

Anzeige

Instagram / scarlettgartmann Marco Reus und Scarlett Gartmann mit ihrer Tochter, Dezember 2022

Anzeige

Instagram / scarlettgartmann Scarlett Gartmann im Oktober 2023

Anzeige

Revierfoto / ActionPress Marco Reus mit seiner Tochter im Signal Iduna Park im November 2022

Anzeige

Denkt ihr, dass Marco vorzeitig aus dem Trainingslager abgereist ist, weil Scarlett in den Wehen liegt? Ja, ganz sicher! Nein, ich denke, dass seine Abreise andere Gründe hat. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de