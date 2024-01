Versuchter Einbruch bei Marco Reus und schwangerer Frau!

Einbrecher wollten sich Zutritt zu der Villa von Marco Reus (34) verschaffen! Der Fußballer kann nicht nur eine beachtliche Karriere vorweisen, sondern auch großes privates Glück. Der Sportler und seine Ehefrau Scarlett Gartmann (30) durften im Jahr 2019 ihre gemeinsame Tochter auf der Welt begrüßen. Mittlerweile erwarten die Eltern ihren zweiten Nachwuchs. Doch nun wird das Familienglück kurzzeitig getrübt: Bei Marco und Scarlett wurde versucht einzubrechen!

Wie Bild berichtet, leben die beiden abgeschirmt in einem Dortmunder Vorort. Das Grundstück ist umgeben von einem hohen Zaun und einer dichten Hecke. Das hielt am 16. November jedoch nicht die zwei Einbrecher ab, die versucht hatten, sich Zutritt zu Marcos Anwesen zu verschaffen. Mit einer ausziehbaren Teleskopleiter hatten sie ihr Glück versucht, wurden jedoch von Zeugen gestört. "Die Täter gelangten schlussendlich nicht ins Haus", gab ein Polizeisprecher Entwarnung.

Doch nicht nur bei Marco wollten sich Unbekannte Zutritt zum Haus verschaffen. Auch bei Max (35) und Dilara Kruse wurde eingebrochen – sogar mehrfach. "Bei uns wurde ja auch schon versucht, mehrmals einzubrechen", verriet die diesjährige Promi Big Brother-Kandidatin auf Instagram. Eigentlich leben Dilara und ihr Mann in einem sehr guten Viertel. "In solchen Gegenden sollte so etwas nicht passieren. Aber doch", betonte sie und fügte hinzu: "Hier gab es ganz viele Einbrüche, ganz viele Diebstähle und ich muss tatsächlich sagen: Ich bin froh, wenn ich hier weg bin." Das Ehepaar wolle sich deswegen eine andere Bleibe suchen.

Getty Images Marco Reus, BVB-Star

Instagram / scarlettgartmann Marco Reus und seine Frau Scarlett Gartmann

Instagram / dilara.kruse Max und Dilara Kruse

