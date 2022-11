Verrät Marco Reus hier den Namen seiner kleinen Tochter?

Ist das Geheimnis endlich gelüftet? 2019 wurden Marco Reus (33) und seine Frau Scarlett Gartmann-Reus (29) zum allerersten Mal Eltern – eine Tochter erblickte das Licht der Welt und ist seither der ganze Stolz der beiden. Ihren Nachwuchs halten die beiden aus der Öffentlichkeit aber komplett raus. Nur ab und an sieht man die Kleine zusammen mit ihrer Mama auf der Tribüne – auch am Wochenende. Doch kann es sein, dass Marco nach dem Spiel enthüllte, auf welchen Namen sein Töchterchen hört?

Via Instagram teilte der Kicker von Borussia Dortmund einige Eindrücke nach dem Sieg gegen den VfL Bochum. Nach dem Schlusspfiff beehrte sein Nachwuchs den 32-Jährigen auf dem Spielfeld, wie eine der Aufnahmen zeigte. Doch auf dem Foto war noch mehr zu erkennen – nämlich der Name seiner Tochter. Offenbar heißt sie Lilli, was dem kleinen BVB-Trikot zu entnehmen ist, welches sie unter ihrer lilafarbenen Jacke trug.

Den Namen finden Marcos Fans total klasse. Unter seinem Beitrag hinterließen die Unterstützer des Sportlers zahlreiche begeisterte Kommentare. "Die Kleine heißt also Lilli. Sehr süß", schwärmte beispielsweise ein User.

Instagram / scarlettgartmann Marco Reus und Scarlett Gartmann im Juni 2022 auf Ibiza

Joosep Martinson/Getty Images Marco Reus mit seiner Tochter im Signal Iduna Park in Dortmund, Oktober 2021

Instagram / scarlettgartmann Scarlett Gartmann-Reus mit ihrer Tochter im September 2022

