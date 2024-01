Marco Reus' Partnerin Scarlett meldet sich nach der Geburt

Nun verbringen sie ihre Zeit zu viert! Seit 2015 gehen Marco Reus (34) und seine Frau Scarlett Gartmann (30) gemeinsam durchs Leben. Vier Jahre später krönten sie ihre Liebe mit der Geburt ihrer ersten Tochter. Im August des vergangenen Jahres verkündeten der Profifußballer und das Model, ein weiteres Kind zu erwarten – am Freitag machte der BVB-Star die Geburt mit einem niedlichen Post publik. Scarlett erzählt nun, wie sie die ersten Tage mit ihrem Baby verbracht haben!

Nachdem die Geburt nun einige Tage her ist, meldet sich die frischgebackene Mama bei ihren Instagram-Followern zurück und bedankt sich für all die Nachrichten zum Baby-Glück – sie und Marco haben sich sehr darüber gefreut. "Wir haben die ganze letzte Woche einfach nur entspannt, gechillt, die Kuschelzeit genossen und das Haus eigentlich gar nicht viel verlassen", verrät die 30-Jährige in ihrer Story. Mehr darüber werde Scarlett ganz entspannt im Laufe der Tage berichten.

Wenige Stunden zuvor teilte die Zweifachmama einen kurzen Clip mit ihren Fans, in dem sie und ihr Spross einen Spaziergang an der frischen Luft machten. Während Mama sich über den heftigen Schneefall und das "Winter Wonderland" freute, war das kleine Baby warm eingekuschelt in ihrer Jacke versteckt.

