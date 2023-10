Riesiges Gelände: Die ersten Fotos vom neuen Dschungelcamp

Die Zuschauer dürfen sich womöglich auf eine spannende Kulisse freuen! Das Dschungelcamp feiert in wenigen Monaten ein Jubiläum: 2024 wird das Format 20 Jahre alt. Zu diesem Anlass hat sich der Sender etwas ganz Besonderes ausgedacht und soll momentan an einem Spin-off der Show arbeiten, bei dem ehemalige Kandidaten gegeneinander antreten sollen. Nebenbei bekommt auch noch das Original eine Vergrößerung: Es machen Bilder von dem neuen Dschungelcamp-Gelände in Australien die Runde!

Im November beginnen die Dreharbeiten für die britische Staffel von "Ich bin ein Star – holt mich hier raus", wofür aktuell noch gebaut wird. Da sich das deutsche Team ebenfalls dort niederlassen wird, liefern nun Fotos von der Baustelle, die Bild vorliegen, einen Vorgeschmack auf die kommende Staffel: Mitten im australischen Springbook Nationalpark in Queensland werden gerade mehrere große Holzkonstruktionen hochgezogen. Die eine sieht aus wie ein Häuschen mit mehreren Räumen, die andere scheint eine Stätte für Dschungelprüfungen zu sein.

Weitere Aufnahmen zeigen eine Reihe von Lagerhallen, vor denen Geländewagen stehen und sich eine Straße befindet. Insgesamt ist das Gelände riesengroß, weshalb die Stars vermutlich zu den Dschungelprüfungen gefahren werden müssen. Welche Promis an den kommenden zwei Staffeln teilnehmen werden, ist allerdings noch nicht bekannt.

