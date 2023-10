Total happy! Ariana Grande erstmals nach Scheidung gesichtet

Ihr scheint es richtig gut zu gehen! Im vergangenen Juli war bekannt geworden, dass Ariana Grande (30) und ihr Mann Dalton Gomez nach gerade einmal zwei Jahren Ehe wieder getrennte Wege gehen. Nachdem das einstige Paar dann die Papiere einreichte, war die Scheidung innerhalb weniger Wochen vollzogen worden. Nun wurde Ariana erstmals nach den turbulenten Ereignissen gesehen – und zwar überglücklich!

Das zeigen die Bilder, die Daily Mail vorliegen. Am Freitagabend besuchte Ariana eine Aufführung ihres Bruders Frankie (40) in Pennsylvania – während die Paparazzi die 30-Jährige ablichteten, strahlte sie über beide Ohren. Ob die vollzogene Scheidung oder nicht doch ihr neuer Freund Ethan Slater (31) der Grund für Arianas breites Grinsen ist?

Bereits im Juli waren erstmals Gerüchte aufgekommen, dass die "Side to Side"-Interpretin mit ihrem "Wicked"-Co-Star anbandeln soll. Offiziell bestätigten die beiden ihre Romanze noch nicht, Ariana und Ethan genießen ihr junges Glück scheinbar im Privaten. Wie ein Insider außerdem verriet, wohnen die beiden sogar schon zusammen! "Ethan hat seine Freunde und seine baldige Ex-Frau [Lilly Jay] darüber informiert, dass er mit Ariana dauerhaft in New York zusammenlebt", verrät ein dem Paar nahestehender Insider gegenüber Us Weekly.

Instagram / arianagrande Dalton Gomez und Ariana Grande im November 2022

Getty Images Frankie und Ariana Grande im Februar 2011

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

