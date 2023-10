Ariana Grande und Dalton Gomez' Scheidung soll durch sein!

Ariana Grande (30) und Dalton Gomez sind nun wohl auch auf dem Papier getrennte Leute! Im Juli wurde bekannt, dass die Sängerin und ihr Partner ihrer zweijährigen Ehe ein Ende setzen. Vor wenigen Wochen reichten die einstigen Turteltauben dann auch die Scheidung ein. Sie seien zu unterschiedliche Menschen – die Entscheidung wäre für beide Seiten das Beste, hatten Insider behauptet. Nun ist Ariana und Daltons Ehe offiziell vorbei!

Wie TMZ berichtet, sei die Scheidung innerhalb weniger Wochen vollzogen worden. Es habe aber auch nicht viele Streitpunkte gegeben, da die meisten Angelegenheiten in einem Ehevertrag geregelt worden seien. Außerdem werde Dalton kein Ehegattenunterhalt, sondern eine steuerfreie Summe in Höhe von 1.250.000 US-Dollar, also umgerechnet knapp 1.180.000 Euro, ausgezahlt bekommen. Zudem stehe ihm die Hälfte des Nettoerlöses aus dem Verkauf ihres Hauses in Los Angeles zu. Ariana soll für seine Anwaltskosten in Höhe bis zu 25.000 US-Dollar aufkommen.

Ein Insider teilte dem Portal mit, dass die "God Is A Woman"-Interpretin und ihr Verflossener immer noch Liebe und Respekt füreinander empfinden sollen: "Sie wollten sicherstellen, dass alles im Gleichschritt gemacht wird." Beide sollen inzwischen wieder daten. Ariana wird derzeit eine Romanze mit dem Schauspieler Ethan Slater (31) nachgesagt.

Instagram / arianagrande Dalton Gomez und Ariana Grande im November 2022

Instagram / arianagrande Ariana Grande mit ihrem Mann Dalton Gomez

Getty Images Ariana Grande, Dezember 2018

