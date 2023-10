Chris Evans bestätigt endlich die Eheschließung mit Alba!

Er plaudert aus dem Nähkästchen! Lange war nur wild über Chris Evans' (42) Liebesleben spekuliert worden. Dem Schauspieler wurden so einige Romanzen nachgesagt – dann die Überraschung. Im November 2022 hieß es, dass er die "Warrior Nun"-Darstellerin Alba Baptista (26) daten soll. Vor wenigen Wochen verrieten Insider, dass sie sogar schon geheiratet haben. Und jetzt bestätigt Chris selbst die süßen News!

Wie unter anderem Us Magazine berichtet, offenbart der "Push"-Star auf einem öffentlichen Event: Die Turteltauben sind den nächsten Schritt gegangen! "Ich habe geheiratet. Es war wirklich, wirklich toll. Wir hatten zwei Zeremonien, eine an der Ostküste und eine in Portugal. Meine Frau ist Portugiesin. Yay, Portugal", erzählt Chris mit einem zwinkernden Auge.

Diese öffentliche Bekanntgabe dürfte einige Fans überraschen. Denn angeblich sollen die prominenten Hochzeitsgäste wie Scarlett Johansson (38) und Chris Hemsworth (40) eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschrieben haben, sodass keine Informationen nach außen gelangen. Dies klappte aber nicht allzu gut. Mehrere Informanten plauderten immer wieder Details aus, die Chris nun bestätigt.

Getty Images Chris Evans, Schauspieler

Instagram / chrisevans Chris Evans und Alba Baptista, Schauspieler

Instagram / chrisevans Filmstar Chris Evans und Alba Baptista

