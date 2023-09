Zweite Hochzeit: Chris Evans und Alba verlassen Portugal

Chris (40) Evans versucht sein Privatleben tatsächlich möglichst privat zu halten. Trotz allem hatte der Schauspieler im Januar dieses Jahres seine Beziehung mit Alba Baptista (26) öffentlich gemacht. Vor wenigen Wochen sollen sie sich still und heimlich das Jawort gegeben haben. Für die Familie der Warrior Nun-Darstellerin wollten sie angeblich eine zweite Hochzeit in ihrer Heimat in Portugal feiern. Das scheinen Chris und Alba nun auch getan zu haben!

Fans entdeckten das Paar vor wenigen Tagen auf ihrem Weg von Lissabon nach Boston und schickten die Bilder an die Gossip-Seite DeuxMoi. Wie die Fotos zeigen, saßen die zwei total unauffällig in der First Class. Was genau Chris und Alba in Portugal gemacht haben, ist nicht bekannt. Da sich ein Insider jedoch sicher ist, dass es in Portugal eine zweite Hochzeit geben sollte, könnten sich die Turteltauben dort erneut das Jawort gegeben haben.

"Es wird eine zweite Feier in Portugal für die Mitglieder von Albas Familie geben, die in Massachusetts nicht dabei sein konnten", hatte eine Quelle Page Six erklärt. Der Marvel-Star und die 26-Jährige dürften nicht damit gerechnet haben, dass diese Liebesnews überhaupt an die Öffentlichkeit gelangen. Denn angeblich sollen die Gäste wie Scarlett Johansson (38) und Chris Hemsworth eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschrieben haben.

Instagram / chrisevans Alba Baptista und Chris Evans, Filmstars

Instagram / chrisevans Filmstar Chris Evans und seine Freundin

Getty Images Chris Evans, Schauspieler

