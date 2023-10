Madonna verrät: Ihre Kinder retteten ihr Leben nach Kollaps

Sie zeigt sich dankbar. Madonna (65) gilt bis heute als die unangefochtene Queen of Pop. Seit mehreren Jahrzehnten füllt sie Konzerthallen weltweit. Doch war dem zuletzt nicht so: Die Musikerin musste aufgrund eines Zusammenbruchs während der Proben ihrer Tour einen Gang zurückschalten. In dieser schweren Zeit sei vor allem ihre Familie für sie da gewesen. Madonna enthüllt, dass ihre Kids einen großen Teil zu ihrem Überleben beigetragen haben.

Im Rahmen ihrer "Celebration" Tour spricht die 65-Jährige mit Billboard über ihren damaligen Krankenhausaufenthalt: "Ich hätte nicht gedacht, dass ich es überleben würde." Doch kam sie letztendlich wieder auf die Beine. Die "Like A Virgin"-Interpretin verrät auch, woher sie die Kraft dafür nahm. "Meine Kinder waren da – und [sie] retten mich jedes Mal", sagt sie und fügt hinzu: "Ich muss für meine Kinder da sein – ich muss für sie überleben." Zuletzt betont Madonna, wie schwer die ersten Tage nach ihrem Kollaps für sie waren – sie habe sich wie zwischen zwei Welten gefühlt.

Bereits im August zeigte sich der Weltstar in Topform. Für die Proben ihrer großen Tour quer über den Globus stand sie wieder auf der Bühne. "Sie befindet sich immer noch in der Genesungsphase, aber Madonna konnte es kaum erwarten, wieder mit den Proben zu beginnen", erklärte ein Insider gegenüber The Sun.

